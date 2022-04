Manu Hernando, jogador do Tondela, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o Sporting por 3-1:

[Golo que marcou não serviu de muito]

«Está claro que era jogo muito difícil para nós. É uma das melhores equipas da Liga e sabíamos que seria difícil. Tentámos, tivemos os nossos momentos, mas não marcámos quando estávamos melhor. No final marcámos um golo, mas não serviu de muito.

Na primeira parte penso que também estávamos bem, mas na segunda, com 2-0, eles também baixaram o ritmo um pouco. Teríamos de aproveitar as duas ou três oportudiades que tivemos com 2-0.»

[Próximo jogo é diante do Moreirense, adversário na luta pela permanência. Jogo decisivo?]

«É um jogo não decisivo mas muito importante. Cada jogo são três pontos muito importantes. Vamos tentar ganhar. A confiança nunca vai faltar. Passámos por momentos difíceis, mas penso que agora estamos num bom momento. Sabemos que podemos e que vamos conseguir.»