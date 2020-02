Cláudio Ramos tornou-se este domingo no recordista de jogos consecutivos na Liga. O guarda-redes do Tondela completou o 94.º encontro seguido e mostrou-se «orgulhoso».



«É um orgulho e um prazer ultrapassar esta marca, ainda por cima é uma marca do Rui Patrício, que é um dos melhores guarda-redes portugueses de sempre, e poder ultrapassar a marca dele é um feito para mim enorme», referiu à Lusa.



O guardião dos beirões disputou 8 460 minutos e quebrou o recorde que pertencia a Rui Patrício, internacional português que jogou 93 partidas seguidas pelo Sporting. Cláudio Ramos agradeceu a todos os que fizeram parte do seu percurso quase centenário na Liga.

«Ao departamento médico, aos meus colegas nestas últimas épocas que jogaram comigo, equipas técnicas que me permitiram e ajudaram a atingir esta marca e, por isso, esta marca também é deles. Muito obrigada por tudo», disse.



Cláudio Ramos, lembre-se, cumpre a nona temporada seguida no Tondela.