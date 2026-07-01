O Tondela anunciou nesta quarta-feira a contratação do guarda-redes Carlão, que na última época representou os sub-23 do Académico de Viseu. O brasileiro de 22 anos fez formação no América Mineiro e chegou a Portugal há um ano.

Também nesta quarta-feira, o Tondela anunciou a contratação do argentino Gastón Novero, de 28 anos, capaz de jogar como médio e como extremo direito. Chegado a Portugal na última época, fez apenas 10 jogos pelo Feirense.

Antes, Novero passoau por Argentina e Chile.

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