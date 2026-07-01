Tondela
Há 35 min
OFICIAL: Tondela anuncia reforços para a baliza e para o último terço
Carlão esteve no Académico de Viseu e reforça a baliza. Por sua vez, Gastón Novero deixou o Feirense e reforça o setor adiantado
Carlão esteve no Académico de Viseu e reforça a baliza. Por sua vez, Gastón Novero deixou o Feirense e reforça o setor adiantado
O Tondela anunciou nesta quarta-feira a contratação do guarda-redes Carlão, que na última época representou os sub-23 do Académico de Viseu. O brasileiro de 22 anos fez formação no América Mineiro e chegou a Portugal há um ano.
Também nesta quarta-feira, o Tondela anunciou a contratação do argentino Gastón Novero, de 28 anos, capaz de jogar como médio e como extremo direito. Chegado a Portugal na última época, fez apenas 10 jogos pelo Feirense.
Antes, Novero passoau por Argentina e Chile.
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