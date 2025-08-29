Tondela: Rony Lopes é prioridade para o ataque
Extremo formado entre Benfica e Man City rescindiu com o Alanyaspor
Aos 29 anos, Marcos Paulo Lopes – ou Rony Lopes – deverá continuar a competir na Liga. Conforme noticiado na imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol, o avançado consta na lista de prioridades do Tondela e está próximo de assinar por mais do que uma época. Esta possibilidade cresceu após a rescisão amigável com o Alanyaspor, emblema turco que contratou Rony Lopes há um ano.
Em 2024/25, o extremo registou um golo e uma assistência em 18 partidas pelo Alanyaspor, além de um golo em 14 partidas pelo Farense, na segunda metade da época. Formado entre Benfica e Manchester City, Rony Lopes já representou Lille, Mónaco, Sevilha, Nice, Olympiakos, Troyes e Sp. Braga (2023/24).
Internacional pela Seleção Nacional em duas ocasiões – novembro de 2017 (Portugal-EUA, 1-1) e setembro de 2018 (Portugal-Croácia, 1-1), o avançado está em vias de representar o terceiro clube em Portugal enquanto sénior.
