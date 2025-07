Brayan Medina, defesa-central de 23 anos, é reforço do Tondela, anunciou o clube beirão ao início da tarde desta quinta-feira. O jogador colombiano fica com um contrato válido até 2030.

Esta vai ser a primeira experiência no estrangeiro do jovem defesa central que já esteve às ordens de Ivo Vieira no treino desta quarta-feira.

«Estou muito feliz por estar aqui. É uma oportunidade muito bonita que o CD Tondela me está a dar e parto para este desafio com muitas expectativas de fazer as coisas da melhor forma possível», afirmou o jogador.

Na temporada passada, Brayan Medina realizou 20 jogos ao serviço do América de Cali.