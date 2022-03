O Tondela recebe o Arouca num duelo entre o 15.º e o 16.º classificados da Liga, agendado para este sábado (15h30), no Estádio João Cardoso.



Nuno Campos, sucessor de Pako Ayestarán, vai estrear-se no encontro referente à 27.ª jornada da Liga: «A situação é muito difícil, todos têm consciência disso, mas cada final, e vai ser já uma amanhã [sábado], tem de ser encarada como a última e com espírito de que esta é a última e vai ser para ganhar.»

«Não interessa falar do passado, interessa levantar a cabeça, trabalhar, ser positivo e ter uma atitude muito proativa, e isso tudo envolvido com os adeptos. Acho que estão criadas as condições para sairmos das situações difíceis. Foram poucos treinos, mas o pouco tempo que tivemos de trabalho incidiu muito mais no plano defensivo, nos ataques defensivos, mais no pensamento do que para nós seria defender bem», explica o antigo treinador do Santa Clara.

Nuno Campos apela à presença dos adeptos no Estádio João Cardoso: «O que vai para campo amanhã [sábado], espero que seja a envolvência de toda a cidade, das pessoas todas de Viseu, de todo o grupo de trabalho, de todas as pessoas à volta, de todos os jogadores, mesmo os que não jogam, todos os treinadores, inclusive os que já cá estavam, todo o ‘staff’, todos têm de ir para campo.»