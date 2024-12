Aproveitando o empate do Penafiel, e acautelando um eventual triunfo do Benfica B na visita ao Marítimo, o Tondela triunfou na receção ao Paços de Ferreira (2-1). Na tarde deste domingo, na 12.ª jornada da II Liga, os «Beirões» retomaram a liderança.

O marcador foi inaugurado ao segundo minuto, por Cícero (1-0). Na resposta, Costinha, assistido por Rui Fonte, repôs a igualdade, aos 11 minutos.

Num duelo rico em duelos, cartões amarelos e substituições, o marcador apenas mudou em cima do minuto 80, quando Ricardo Alves devolveu a vantagem aos anfitriões.

De regresso às vitórias, o Tondela segue como a única equipa invicta na II Liga, pelo que lidera a prova com 26 pontos, mais um do que o Penafiel. Os «Beirões», liderados por Luís Pinto, aguardam pelo desfecho do Marítimo-Benfica B. Em caso de triunfo, as jovens águias juntam-se ao Tondela no topo.

Na próxima jornada, os «Beirões» visitam o Vizela (12.º), na noite de domingo (20h30).

Por sua vez, o Paços de Ferreira não vence há quatro rondas, pelo que caiu para o 14.º lugar, com 12 pontos. Os «Castores» guardam dois pontos de vantagem sobre a linha de água. Segue-se a receção ao aflito Portimonense (17.º), na manhã de domingo (11h).