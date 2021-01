O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Farense (2-0), da 16.ª jornada da Liga:

[Contente com os jogadores] «Creio que esta equipa, na medida em que estamos numa situação mais cómoda, creio que ainda pode dar mais, muito mais do que aquilo que deu hoje [sábado]. Ainda podemos evoluir. Se há algo que pedi aos jogadores durante a semana era que não podíamos deixar os trabalhos de casa para o final, que cada jogada tínhamos de pensar que é uma situação que nos pode dar a permanência. Hoje, desde o primeiro minuto, estiveram intensos, concentrados, e creio que entrámos muito bem no jogo, sobretudo nos primeiros dez ou 15 minutos criámos muita superioridade.

[Análise ao jogo] No primeiro tempo, claramente, entrámos muito bem e equilibrámos a intensidade deles. Também é certo que preparámos o jogo tendo em conta um posicionamento diferente do Farense. Nunca o Farense jogou com três centrais esta época. Mas apesar de tudo, a equipa foi capaz de ajustar rápido e fomos capazes de entrar bem no jogo. No segundo tempo, a partir do golo, creio que não fomos capazes de fazer esse algo mais, que era continuar a jogar. Tivemos medo de empatar o jogo e isso empurrou-nos para a nossa área.

[Contra-ataques] Chegámos, inclusivamente, com vantagem e com tempo [à área adversária], que às vezes é o mais difícil, e não acertamos no último passe. Houve algumas transições que gerámos situações de desequilíbrio pelo meio, mas em alguns momentos fomos egoístas, não soubemos dar a bola no momento adequado, mas são coisas que ocorrem.

[Explicação para ter 17 pontos somados em casa, dos 18 que tem no campeonato] Não tem explicação, porque não é normal.»