O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, em declarações à BTV após a derrota por 2-1 frente ao Benfica, na quarta jornada da Liga 2021/22:

«Antes do jogo sabíamos da dificuldade que íamos encontrar, uma equipa de champions, cm um grande jogo coletivo. Fizemos a estratégia que devíamos com as características dos nossos jogadores e creio que fizemos primeiro tempo quase perfeito, a fechar espaços interiores, tapar corredores, sair rápido para a frente, aproveitar as basculações. Depois, com a qualidade do Benfica, sabíamos que nos iam pôr a fechar mais abaixo. E, quando estão no último terço, podem sempre fazer golo.»

«Creio que há mérito do Benfica, introduziu com mais velocidade e qualidade na relva. Encontrou mais espaços. A nós também começou a custar a fechar e a pressionar a bola e a partir eles começaram a empurrar-nos para trás. Tentámos meter jogadores frescos, para manter bola e sair rápido, mas não aconteceu. O público é sempre importante, o jogo não estava fácil. Creio que estava difícil encontrar buracos na nossa defesa e, neste tipo de jogos, sabe-se que tem de se estar bem, muito organizado. Também tivemos vários jogadores que treinaram apenas duas semanas com a equipa, mas tinha outros objetivos, porque precisamos de jogadores que entrem no onze inicial.»