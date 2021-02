O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, afirmou que «o Rio Ave é uma equipa com muita qualidade, que está preparada para estar nos primeiros lugares» na Liga.

«Mas não começou bem e, quando assim é, às vezes, é difícil, porque a inércia leva a melhor», afirmou o espanhol, citado pela Lusa, na antecâmara da visita a Vila do Conde, na 18.ª jornada do campeonato.

O técnico considerou, ainda assim, a formação de Miguel Cardoso, terceiro treinador no comando vila-condense, «é uma equipa que vai ser difícil, independentemente de não estar no seu melhor momento».

Ayestarán argumentou: «Com a qualidade que tem pode voltar a ser diferente a qualquer momento. Trataremos de encontrar as suas debilidades e encarar o jogo para sermos capazes de conseguir a nossa primeira vitória fora.»

Para tal, o Tondela «tem de adaptar certos aspetos às características do Rio Ave», com Ayestarán a declarar que a equipa que orienta «evoluiu muito e o jogo está mais equilibrado entre o ataque e a defesa». Falta, na opinião do treinador «converter mais [em golos] as situações criadas».

Há aspetos, ainda assim, que Ayestarán identifica como fatores a melhorar. «Temos sofrido golos nos primeiros minutos, então a concentração no início do jogo é um deles».

O Tondela, 10.º classificado, com 18 pontos, vai ao Estádio do Rio Ave, pelas 17:00 de terça-feira, jogar com o Rio Ave, 14º na tabela, com 16, em jogo a contar para a 18.ª jornada da I Liga de futebol.