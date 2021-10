Treinador do Tondela, Pako Ayesterán garantiu esta quinta-feira que a sua equipa vai jogar «com personalidade» na receção ao FC Porto, em jogo da nona jornada da Liga.

«É um jogo. E, em todos os jogos, há uma oportunidade, e nós vamos tratar de a aproveitar, e de confrontar o jogo com personalidade. Se estivermos no nosso dia, pode ser possível», afirmou, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

O técnico espanhol está à espera de um «grande FC Porto» e defendeu que «para poder fazer frente» aos dragões «é preciso o melhor Tondela».

«Nós queremos sempre mais, mas creio que a equipa evoluiu e estamos a um nível melhor do que no início da época, não somente pelos resultados, mas também pelos jogos. Creio que estamos num bom momento», referiu.

Apesar de o FC Porto estar a disputar também a Liga dos Campeões, Pako Ayesterán não espera facilidades. «O FC Porto joga ao mesmo nível frente aos grandes clubes ou os mais pequeninos», defendeu.

«O rendimento no dia e os detalhes pontuais, quer para um lado quer para o outro. Nós dependemos muito mais dos detalhes do que eles, porque provavelmente, como na maioria dos jogos, como eles têm mais oportunidades, nós teremos de estar mais ‘finos’ do que eles», concluiu.

O Tondela recebe este sábado o FC Porto, a partir das 18h00, em jogo da nona jornada da Liga.