Apesar do feito histórico de passar pela primeira vez aos quartos de final da Taça, conseguido há uma semana, os resultados do Tondela na Liga não têm sido tão positivos e os beirões encontram-se no 15.º posto, perto dos lugares de despromoção.

Pako Ayestarán reconheceu o momento da equipa e sublinhou que os jogadores «estão muito comprometidos e muito concentrados» para «conseguirem somar três pontos» no próximo jogo, frente ao Gil Vicente.

«Temos falado de autoexigência, autorresponsabilidade e autocrítica e o primeiro a fazê-lo sou eu. Sou muito duro comigo e esse é o caminho para melhorar e isso é o que espero deles e creio que o estão a fazer», afirmou.

O técnico auriverde admitiu ainda que o Tondela tem «cometido erros» e sido «muito irregular», daí haver «muito a melhorar».

Pako Ayestarán deixou vários elogios à equipa comandada por Ricardo Soares.

«Está bem organizada, tem equilíbrio entre o ataque e a defesa, é proativa, com um jogo muito fluído e variado, com jogo exterior e interior e, provavelmente, é a equipa, atualmente, com melhor jogo na Liga.»

«Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, contra uma equipa que gosto muito de ver. Vamos enfrentar o jogo com a máxima emoção, com a máxima responsabilidade para ter o rendimento adequado que nos permita ter um resultado positivo», acrescentou.

O Tondela recebe o Gil Vicente esta terça-feira, a partir das 17h00, em jogo da 16.ª jornada da Liga.