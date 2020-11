O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, reconheceu que os beirões vão enfrentar muitas dificuldades diante do V. Guimarães, mas sublinhou que a equipa tem feito «bons jogos em casa».

«Todos os jogos são difíceis e defrontamos uma equipa que mudou de treinador muito cedo e ainda está a crescer. É a terceira equipa com maior pontuação fora de casa, com um só golo sofrido, vai ser muito difícil para nós», anteviu o técnico espanhol, em conferência de imprensa.

O Tondela saiu de Felgueiras com um triunfo alcançado já perto do apito final e o técnico do conjunto tondelense assumiu que «é sempre bom trabalhar sobre vitórias e a equipa acredita no que está a fazer».

«Sabemos que estamos a melhorar muitas coisas durante o jogo, mas ainda temos muito que melhorar. Equivocamo-nos se pensarmos que tudo está feito, ainda temos de crescer. Crescer como equipa e individualmente», acrescentou.

O guarda-redes Babacar Niasse e o avançado Mario González ainda continuam a recuperar da infeção pelo novo coronavírus e são baixas confirmadas para o duelo diante dos minhotos, mas Pako Ayestarán reiterou a confiança no plantel.

«Sabem que o treinador é muito pragmático e há que enfrentar as situações como elas se apresentam. Acreditamos em todo o plantel e acho que já todos os jogadores jogaram nesta época e só um, de todo o plantel, é que não iniciou a titular. Temos confiança em todos os jogadores e eles também o sentem», vincou.

O Tondela recebe o V. Guimarães esta sexta-feira, numa partida agendada para as 21h.