O Tondela empatou esta quarta-feira frente ao Académico de Viseu, 1-1, num jogo de treino que se realizou na Academia de Futebol de Viseu, em Mundão.

Numa partida que teve duas partes de 60 minutos, André Clóvis marcou o primeiro golo aos 15 minutos da primeira parte para o Ac. Viseu, já Tiago Manso igualou a partida para os beirões à passagem do minuto 82.

O Tondela continua invicto nesta pré-época, depois do triunfo frente ao Arouca no primeiro jogo de preparação (2-0). O próximo encontro dos beirões será frente ao Benfica B, no dia 19 de julho.