No final da partida, na sala de imprensa, Ivo Vieira lamentou a más tomadas de decisão da equipa no último terço e os erros que deram os primeiros golos ao Rio Ave.

Exibição pouco conseguida

Não acho que foi um desempenho mau de todo. Entrámos bem, depois o Rio Ave equilibrou, mas o que fez a diferença foi a tomada de decisão. Sabíamos que o Rio Ave em transição podia criar perigo e em dois erros sofremos dois golos. Na segunda parte entrámos melhor, atacamos mais, mas no último terço continuamos a não tomar as melhores decisões e, ao contrário, o Rio Ave no único remate à baliza na segunda parte, marcou. Foi um jogo menos conseguido na tomada de decisão.

Como vai colmatar a ausência de Medina diante do Sporting?

Não é um jogador que desfalca o Tondela. Temos 24 jogadores e quem o substituir vai estar à altura do desafio. Hoje foi um dia mau geral e sabemos que no próximo jogo temos de fazer diferente e não cometer tantos erros.

Exibição de Hugo Félix

O Tondela é uma equipa e não individualizo atletas.