Ivo Vieira: «O que fez a diferença foi a tomada de decisão»
Treinador do Tondela disse que «foi um dia mau geral»
Treinador do Tondela disse que «foi um dia mau geral»
No final da partida, na sala de imprensa, Ivo Vieira lamentou a más tomadas de decisão da equipa no último terço e os erros que deram os primeiros golos ao Rio Ave.
Exibição pouco conseguida
Não acho que foi um desempenho mau de todo. Entrámos bem, depois o Rio Ave equilibrou, mas o que fez a diferença foi a tomada de decisão. Sabíamos que o Rio Ave em transição podia criar perigo e em dois erros sofremos dois golos. Na segunda parte entrámos melhor, atacamos mais, mas no último terço continuamos a não tomar as melhores decisões e, ao contrário, o Rio Ave no único remate à baliza na segunda parte, marcou. Foi um jogo menos conseguido na tomada de decisão.
Como vai colmatar a ausência de Medina diante do Sporting?
Não é um jogador que desfalca o Tondela. Temos 24 jogadores e quem o substituir vai estar à altura do desafio. Hoje foi um dia mau geral e sabemos que no próximo jogo temos de fazer diferente e não cometer tantos erros.
Exibição de Hugo Félix
O Tondela é uma equipa e não individualizo atletas.