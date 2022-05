O futebolista português Salvador Agra confirmou que está de saída do Tondela, ao deixar uma mensagem de despedida do clube e da cidade, através das redes sociais, ao final da noite de segunda-feira.

«Nação beirã, jamais seria esta a publicação que queria ou desejava fazer. Contudo, com todo o meu respeito, carinho e admiração por esta cidade, por este clube, deixo umas palavras vindas do coração: para mim foi um orgulho representar esta família, mais do que jogar dentro das quatro linhas, joguei fora de campo, ganhando amizade e carinho por esta gente. Aqui vivi muitos momentos felizes, ontem [ndr: domingo, final da Taça no Jamor] fizemos história, foi um momento único e especial que jamais esquecerei», começou por escrever o extremo de 30 anos.

«Ao longo da minha vida tive pessoas que foram e vieram, todas elas deixaram uma marca no meu coração. Ao longo destes anos já aprendi muito, assim como já errei muito, mas o mais importante em todo o processo foi a aprendizagem. Tudo o que é especial jamais perde o seu lugar. A Tondela e ao CD Tondela um muito obrigado por tudo», finalizou o atleta português, que jogou pelos auriverdes em 2020/21 e 2021/22.

Agra fez 71 jogos e dez golos pelo Tondela.