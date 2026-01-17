O treinador do Tondela, Cristiano Bacci, reconheceu que a sua equipa «tem de responder com tudo», na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Sp. Braga, pelas 18h00, no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Antevisão

«É um jogo difícil frente a uma equipa organizada, forte, por isso, temos de responder com tudo para ganhar o jogo. A malta sentiu que o último jogo foi uma injustiça e, por isso, eu estou à espera de uma reação do grupo que está consciente de que há coisas a melhorar, mas também está consciente de que fomos derrotados injustamente»,

Pressão do Sp. Braga

«A força do Sp. Braga, apesar de estar numa fase de muita pressão, o que é normal, porque é a equipa portuguesa que tem mais jogos. É normal que sinta mais pressão e agora que está com um bocadinho de mais dificuldades, mas tem jogadores e plantel, tem tudo para dar a volta à situação negativa. Esperamos um Braga que vem aqui para ganhar o jogo.»