Pako Ayestarán assumiu hoje que o Sporting Braga é uma equipa «muito exigente», o que obrigará o Tondela a um detalhado planeamento no jogo da 23.ª jornada da Liga.

«É uma equipa que exige muito, uma das que está no cimo da tabela e essas equipas exigem muito a todos os níveis. Vai ser um jogo muito exigente para nós e temos de o planear da melhor forma para alcançarmos um resultado positivo», admitiu o treinador dos beirões, entre elogios ao adversário: «Jogamos contra uma grande equipa, que entra nas competições europeias todos os anos, um grande clube. Muitas vezes, não defrontas somente uma equipa, porque elas são resultado da estrutura que têm, da história, da tradição, mas amanhã [domingo] é um jogo e o que acontecer na relva será o mais importante.»

Pako Ayestarán salientou a importância dos detalhes em campo e o foco em melhorar a «competitividade da equipa».

«Os detalhes, muitas vezes, mudam o jogo, mas também é certo que sabemos que estamos perto de conseguir resultados, perto de manter a baliza a zero, perto de poder ganhar um jogo», apontou, lembrando: «Estás sempre na ‘linha de transição’, porque és capaz de fazer e, depois, tudo troca, ou estás no minuto 86 e a equipa perde 1-0. São os detalhes que, no princípio da época, são pormenores e agora são ‘pormaiores’».

O Tondela, 14.º classificado, com 20 pontos, recebe o Sp. Braga, quarto, com 41, no domingo, a partir das 20h45, no Estádio João Cardoso, num encontro arbitrado por Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.