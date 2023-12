Costinha, médio do Tondela, garante que a equipa da II Liga não tem qualquer receio de enfrentar o Sporting, líder da Liga, no jogo do próximo sábado (18h00), relativo à terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Um jogo que vale a presença na Final Four e o jogador diz que a equipa está empenhada em dar uma «prendinha» aos adeptos.

«Não há receio nenhum. Vamos desfrutar do jogo. Sabemos que vamos passar e é essa a nossa mentalidade: queremos passar à Final Four. Sabemos que é muito difícil, contra uma equipa muito boa, mas não há receio nenhum», assumiu Costinha esta quarta-feira em declarações aos jornalistas.

O Tondela perdeu o primeiro jogo no Grupo C diante do Farense (0-1), enquanto os leões bateram os algarvios por 4-2. Resultados que obrigam os beirões a vencer no Estádio João Cardoso por, pelo menos, dois golos de diferença para seguirem para a próxima fase da competição.

«Queremo-nos libertar, queremos mostrar o nosso futebol e mostrar que há qualidade. Mostrar que não estamos nesta situação ao acaso. Vimos de eliminar equipas como o atual líder da II Liga [Santa Clara] ou o Vitória de Guimarães na sua casa, ou seja, estamos aqui por mérito próprio e vamos fazer por isso e dar tudo para estar na Final Four», destacou.

Costinha revelou ainda que a semana de trabalho está a ser «como outra qualquer, sabendo que é um jogo um pouco especial, porque é contra a melhor equipa do país, não só em termos de classificação, mas também de qualidade de jogo».

«O Sporting vale por um todo, é uma equipa fantástica, muito bem consolidada neste momento, vem de níveis motivacionais muito fortes, porque ganhou ao FC Porto e assumiu a liderança da I Liga», apontou.

Por isso, admite Costinha, a missão do Tondela vai ser de «exigência máxima», uma vez que «não basta ganhar» face à diferença de golos que os tondelenses precisam de assegurar diante dos leões.

«É encarar o jogo para ganhar e vamos fazer os possíveis para ganhar, sabendo que, num dia bom nosso e num não tão bom do Sporting, é possível. O futebol começa sempre 0-0, com onze contra onze e vamos dar o nosso melhor», sublinhou.

Um desafio difícil para o Tondela, mas Costinha considera que a quadra natalícia também pode ser um incentivo para os jogadores do Tondela. «Era fantástico e toda a gente em Tondela iria certamente mais feliz para o Natal. Tudo faremos para dar uma prendinha aos nossos adeptos e vamos fazer por isso», acrescentou Costinha, admitindo que ter o estádio cheio «é sempre especial e dá outro tipo de motivação».

O Sporting lidera o Grupo C com três pontos (4-2 em golos), os mesmo que o Farense que já está fora da corrida para a Final Four.