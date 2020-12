Paco Ayestaran, treinador do Tondela, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (1-2), no Estádio do Dragão, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

[Análise ao jogo]

- Creio que este jogo controlámos melhor do que no jogo anterior. Eles tiveram menos ocasiões do que no jogo da Liga. Estou muito satisfeito com o jogo que fizemos, talvez no primeiro tempo pudessem ter feito um pouco mais, podíamos ter jogado mais direto para os nossos avançados, trocar mais a bola de um lado ao outro. Mas depois demonstrámos no segundo tempo que também podemos ser dominadores. Tivemos bola, tivemos muitas possibilidades de chegar com muitos jogadores à grande área. A verdade é que estamos satisfeitos, não com o resultado, mas com o que fizemos.

[Nunca abdicou dos três defesas]

- O Filipe é um jogador que parte da posição de defesa central, mas depois cola à esquerda, para ele é uma posição natural. Nas últimas substituições, nos últimos dez minutos, quando entrou o Pedro Augusto, passamos a uma linha de quatro, mas mesmo assim continuamos a fazer a saída com três. Tentámos tudo o que podíamos.

[Mudou sete jogadores em relação ao jogo da última semana]

- A prioridade era esta jogo. Estávamos convencidos que tínhamos possibilidades. E tivemos, podíamos ter feito o segundo golo com o Suli naquele remate de cabeça. As mudanças foram porque os jogadores mereciam estar no onze. A equipa é o mais importante. Hoje perdemos um jogo, mas ganhámos um plantel. Os jogadores demonstraram que podemos confiar neles. No final do jogo se me perguntassem se preferia ganhar o jogo ou ganhar o plantel, respondia que preferia ganhar o plantel. Neste jogo ganhámos um plantel, apesar de perdermos o jogo.