Pako Ayestarán, treinador do Tondela, na sala de imprensa do Estádio dos Arcos, após a vitória frente ao Rio Ave, por 1-0, no prolongamento, que ditou a passagem às meia-finais da Taça de Portugal:

«[Esperava estas dificuldades?] Claramente. O Rio Ave é um clube de I Liga que está na segunda, com um plantel experiente e muito jogo combinativo. Exceto nos primeiros 15 minutos, fomos capazes de fechar mais os alas e começámos a dificultar as combinações, recuperar bola e jogar no campo contrário. Com a expulsão o jogo ficou mais fácil, mas em qualquer lance de canto ou falta podíamos conceder golo e dificultar a eliminatória.

[Até onde pode ir o Tondela?] Sou muito pragmático. Não vou perder nem dois segundos agora a pensar na meia-final. Vou tratar que os jogadores jantem bem e recuperem para o Santa Clara. Centro-me no importante que é o hoje.»