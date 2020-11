O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Felgueiras (1-0), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

[Resultado justo?]

«Foi um jogo muito equilibrado e fomos capazes de fazer um golo. Pela eficácia, o resultado foi justo.»

[Dificuldades]

«Hoje em dia ganhar um jogo é muito difícil, tivemos pela frente uma equipa que tínhamos visto e sabíamos da sua capacidade de ter a bola. Hoje o Felgueiras apostou num jogo diferente, deu-nos bola e permitiu espaço nos corredores na primeira parte, mas não fomos capazes de aproveitar essa vantagem e a, partir daí, eles fizeram um jogo muito bom e tentaram criar oportunidades nas transições. Parabéns ao Felgueiras.»

[Prolongamento]

«Sim, já pensava no prolongamento. Porque não estávamos a criar oportunidades claras, estávamos a chegar com espaço no meio, mas sem criar perigo.»