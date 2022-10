*Por Gil Peres

O treinador do Tondela, Tozé Marreco, em declarações na conferência de imprensa após a vitória/derrota frente ao Santa Clara (2-0), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«[O lançar miúdos] «Temos aí mais alguns que se estão a preparar, que estão a treinar bem. Já perceberam que o trabalho compensa e eles têm tido a humildade de o perceber.»

«[O meio campo do Tondela] ”Corrigimos ao intervalo. Precisávamos de dar mais profundidade, com mais gente por dentro, e penso que resultou já que causámos muitos problemas ao Santa Clara.»

«[O meio campo do Tondela] ”O nosso maior desafio foi o jogo com a Académica. Foi a nossa maior prova de mentalidade. Com equipas de escalão superior há essa moralização adicional e é fácil motivar os jogadores. Com a Académica é que foi difícil.»

Fomos melhores durante grande parte do jogo, controlámos e fomos acertivos e eficazes na hora de atacar a baliza. Parece-me que fomos coesos e compactos e ‘matámos’ o jogo na hora certa.»

«[A defesa de Babacar Niasse no penálti] ”Trouxe justiça a uma situação que era injusta. O ‘Baba’ é um guarda-redes em quem acredito muito. Tem que manter esse nível, porque poderá ser decisivo.»