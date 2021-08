O treinador Pako Ayestarán fez nesta sexta-feira a antevisão do encontro da segunda jornada da Liga. O técnico do Tondela espera um Vizela «muito difícil» e com «muita convicção».

«Para mim, o mais importante no Vizela é que é uma equipa que saltou duas categorias nos últimos dois anos, que mantém o plantel e o treinador e, o mais importante, é a confiança que isso dá», disse Ayestarán em conferência de imprensa.

O treinador espanhol defendeu que «a convicção numa equipa é o mais importante» e acrescentou que vê o Vizela como «um grupo de indivíduos com um objetivo comum, que faz as coisas de uma determinada forma».

«É a convicção de como fazes as coisas. Podes jogar com mais combinações ou mais transições, no teu campo ou no do rival, mas quando fazes as coisas com convicção é uma enorme vantagem e creio que essa qualidade o Vizela tem-na. Tem identidade e é uma equipa pró-ativa», destacou.

Para Pako Ayestarán, a vitória na primeira jornada vale de pouco, esperando um conjunto de adversidades durante toda a época desportiva.

«Ganhámos o primeiro jogo e jogámos bem, mas isso não assegura nada. É outro jogo, uma história diferente, partimos novamente do zero e vamos ter uma equipa muito difícil pela frente», alertou o treinador.

Pako Ayestarán tem de «encontrar o equilíbrio e dar resposta às qualidades que têm os jogadores», afirmando que «quem define o estilo de jogo são mais os jogadores que o próprio treinador».

O Tondela vai a Paços de Ferreira, ao Estádio Capital do Móvel, para enfrentar o Vizela, que estreou na Liga com uma derrota em Alvalade por 3-0.