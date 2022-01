Com contrato por mais uma temporada e meia, o internacional alemão Toni Kroos abre a porta ao prolongamento do vínculo com o Real Madrid.

«Escolhi propositadamente o período do contrato da última vez que o prolonguei, porque teria 33 anos e essa seria uma boa idade para pensar em como continuar», começou por dizer à estação televisiva Sky, em declarações citadas pela Marca.

«Esta é uma relação incrível que nunca colocaria em risco por algum tipo de especulação e penso que é o caso de ambos os lados», acrescentou.

O médio dos merengues foi ainda mais longe e admitiu que gostava de pendurar as chuteiras no Santiago Bernabéu.

«Quero terminar a minha carreira aqui e é assim que vai acontecer. Quando, ao certo, não posso responder, se será em 2023 ou um ou dois anos depois. Não vamos stressar muito com isso. Eu sei o que tenho no clube e também sabem o que encontraram em mim. Certa altura vamos abordar isto de forma descontraída», frisou.

Apesar de já ter ultrapassado a barreira dos trinta, Kroos imagina-se durante mais alguns anos ao mais alto nível.

«Ainda me sinto em plena forma, mas tens que te adaptar a este nível, o corpo tem de acompanhar e também deve haver o desejo [de continuar a jogar].»

Toni Kroos chegou a Madrid em 2014, oriundo do Bayern Munique e acabado de conquistar o Mundial com a seleção germânica. Nos merengues, conquistou a Liga dos Campeões por três vezes consecutivas.