A eventual criação de uma Superliga europeia tem tido muitas vozes contra. Agora, foi Toni Kroos a insurgir-se contra mais uma competição europeia.

«No final das contas, por todas essas competições que vão criando, nós jogadores somos fantoches da FIFA e da UEFA», disse o médio alemão ao podcast Einfach mal Luppen.

O jogador do Real Madrid crê que eventos como a Liga das Nações ou o Campeonato do Mundo de Clubes servem «para explorar financeiramente e, é claro, os jogadores de futebol também».

«É bom deixar as coisas como estão, se já funcionam. Com as ligas e competições internacionais que já existem, eles já têm produtos de topo», apontou.