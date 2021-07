O futebolista espanhol Toni Martínez afirmou esperar que a época 2021/2022 lhe permita ter um «impacto real» no FC Porto, após uma primeira época nos azuis e brancos em que fez 27 jogos e oito golos pela equipa principal.

«Não foi fácil, estive muitos jogos sem jogar, mas a mensagem do clube, dos meus colegas de equipa e do treinador foi sempre para continuar a trabalhar – que o meu momento chegaria. Felizmente, tive-o na parte final da época e as coisas correram bem. Penso que provou ser um ponto de viragem para mim e espero ter impacto real no FC Porto na próxima época», afirmou o avançado, em declarações ao portal Scouted Football, na quarta-feira.

O jogador de 24 anos, que chegou no verão de 2019 ao futebol português pela porta do Famalicão, deixou ainda elogios ao melhor marcador da Liga da época passada, Pedro Gonçalves (Sporting), com quem partilhou balneário nos famalicenses.

«O Pedro Gonçalves evoluiu muito nos últimos dois anos. Veio para o Famalicão como um menino, com as mesmas dúvidas que todos tínhamos, mas sempre com vontade de ter a oportunidade. E agora olhem: foi o melhor marcador da I Liga na época passada e foi chamado à seleção nacional para o Europeu. É um claro exemplo de evolução e trabalho», apontou Toni Martínez.