Diogo Jota foi o português que mais se destacou no passado fim de semana, entre 26 e 29 de novembro, segundo o ranking do SofaScore, parceiro do Maisfutebol, depois de ter estado em especial plano de destaque na goleada ao Southampton (4-0).

O internacional português abriu caminho para o triunfo da equipa de Jürgen Klopp, com os dois primeiros golos do jogo, mostrando que está num bom momento de forma.

No ranking desta semana, além de Diogo Jota, conta com mais três jogadores com notas superiores a 8: Anthony Lopes (Lyon), Miguel Crespo (Fenerbahçe) e Tomané (Estrela Vermelha).