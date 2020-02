A organização dos Jogos Olímpicos anunciou que vai destacar um grupo de trabalhar para lidar com o surto do coronavírus. Este anúncio acontece a menos de seis meses do início da competição, que se realizará em Tóquio e que, segundo a mesma fonte vai «decorrer conforme previsto».

O presidente do comité organizador do evento, Toshiro Muto, afirmou que este grupo irá garantir a segurança para todos os participantes e que estará em permanente consulta com a Organização Mundial de Saúde. Segundo o mesmo, o objetivo destes homens é «analisar a situação e tomar as medidas necessárias para garantir que os Jogos Olímpicos sejam seguros para atletas e público».

«Quero deixar claro que os Jogos [Olímpicos Tóquio2020] serão organizados conforme o planeado», frisou.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, declarou, ainda, que nunca esteve em cima da mesa um adiamento dos Jogos Olímpicos devido a este vírus.

De referir que o coronavírus, nas últimas 24 horas, matou 73 pessoas e mais de três mil novos casos.