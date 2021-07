O torneio olímpico de ténis continua a conhecer ausências de vulto. Este domingo foi a vez de Matteo Berrettini, finalista em Wimbledon e número 8 do ranking ATP, a anunciar a desistência devido a um problema muscular na perna esquerda.



«Lamento muito anunciar a minha retirada dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ontem [sábado], fiz uma ressonância magnética para verificar a lesão na perna esquerda que sofri em Wimbledon e o resultado obviamente não foi positivo. Não poderei competir por algumas semanas e terei que descansar», anunciou o italiano através da conta oficial numa rede social.



«Representar a Itália é uma honra imensa e estou arrasado com a ideia de não poder disputar os Jogos Olímpicos. Desejo a todos os atletas italianos muita sorte, vou apoiá-los de longe.»



Rafael Nadal e Roger Federer também abdicaram da presença em Tóquio. Portugal estará representado por Pedro Sousa e João Sousa no torneio de ténis.