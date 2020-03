O Comité Olímpico Internacional (COI) reiterou esta terça-feira «comprometimento completo» com a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 nas datas previstas, de 24 de julho a 9 de agosto, por não existir «necessidade de quaisquer decisões drásticas».

«O COI continua completamente comprometido com os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e, com mais de quatro meses antes do arranque dos Jogos, não há necessidade de quaisquer decisões drásticas neste momento; qualquer especulação será contraproducente», lê-se num comunicado daquele organismo, em resposta a rumores de que o evento será cancelado ou adiado devido à pandemia de Covid-19.

O Governo japonês manifestou vontade de realizar os Jogos Olímpicos como previsto, num dia em que o vice-presidente do Comité Olímpico do Japão, Cozo Tashima, testou positivo à Covid-19.

O comunicado surge após reuniões mantidas com federações internacionais de desportos olímpicos, as primeiras entre COI e várias partes interessadas na prova, seguindo-se os comités nacionais, representantes de atletas, Comité Paralímpico Internacional e outras partes, marcadas «para os próximos dias».



O COI assume que esta é «uma situação sem precedentes para todo o mundo», mas encoraja «todos os atletas a continuarem a preparar-se para Tóquio 2020 da melhor forma possível».

«Continuaremos a apoiar os atletas ao estar em contacto com eles e com os comités nacionais, e providenciando informação atualizada, acessível através do sítio na Internet Athlete365 e através das federações nacionais e internacionais», refere em comunicado.

A vontade de realizar os Jogos pode ser ultrapassada caso seja necessário «proteger a saúde de todos os envolvidos e apoiar a contenção do vírus» ou «salvaguardar os interesses dos atletas e do desporto olímpico». O Comité garante ainda que a escolha de realizar ou não a competição «não vai ser determinada por interesses financeiros, porque graças às políticas de gestão e de seguro, poderá, em qualquer caso, continuar a sua operação e garantir a missão de organizar os Jogos».

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 145 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.