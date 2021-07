A seleção portuguesa de andebol perdeu nesta sexta-feira com a Dinamarca na penúltima jornada da fase de grupos do torneio olímpico.

Em declarações à RTP, o selecionador português, Paulo Jorge Pereira mostrou-se descontente com o resultado, mas satisfeito com a forma como a equipa encarou a bicampeã mundial e campeã olímpica.

«Quando se perde é sempre negativo, mas estamos a defrontar os melhores que existem nesta modalidade. Sabíamos que era difícil, mas estivemos a lutar pelo jogo a maior parte do tempo, até que houve um momento em que caiu mais para a Dinamarca. O que se entende entendível porque estamos perante um grau de dificuldade superior em que temos de fazer tudo bem. Temos de ser perfeitos, não podemos errar para ganhar a estas equipas», começou por dizer.

Com um jogo ainda por disputar e com o apuramento para os quartos de final à distância de uma vitória sobre o Japão, o treinador dos Heróis do Mar admite que a equipa nem pensa no empate, que também poderá valer o apuramento.

«Nós aqui jogamos sempre para ganhar, apesar de termos consciência de que o empate poderá ser suficiente», começou por dizer, alertando para algo que não o deixa completamente confortável.

«A mim assusta-me um pouco jogar com o Japão às 9h da manhã [1 da madrugada em Portugal], apesar de já sabermos desse calendário desde o início. Espero que todos consigam reagir bem. Nos últimos dias já temos estado a tentar fazer tudo mais cedo, porque vamos ter de tomar o pequeno-almoço às 6 da manhã para jogar às 9h. Andamos a preparar os jogadores para não sofrerem tanto impacto num jogo-chave», explicou.