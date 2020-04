O Comité Olímpico Internacional reforçou a ajuda aos comités olímpicos nacionais com a injeção de mais 9,25 milhões de euros. No total, o pacote de apoio já vai em 52,8 milhões.



Esta estratégia do COI foi motivada pelo adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021 e procuram cobrir um conjunto de necessidades alteradas por culpa da pandemia da Covid-19, nomeadamente viagens e alojamento.



O COI também validou a extensão das presidências dos comités nacionais por mais um ano, atendendo a esta realidade extraordinária que o mundo e o desporto vivem.



A pandemia de Covid-19 já provocou quase 200 mil mortos em todo o planeta.