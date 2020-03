Os Jogos Olímpicos vão decorrer entre o dia 23 de julho e o dia 8 de agosto de 2021, anunciou o comité organizador nesta segunda-feira.

«No início, concordámos em adiar os Jogos para o verão de 2021 o mais tardar, e queríamos que se realizassem no verão», disse o presidente do comité de organização Yoshiro Mori, citado pela agência Kyodo, aós reunião com o Comité Olímpico Internacional.

As novas datas foram decididas tendo em conta vários fatores, de modo a evitar conflitos com outras grandes provas no calendário desportivo e questões logísticas.

«Pensámos que haverá temtpo para se fazerem as qualificações e para os atletas se prepararem para elas», acrescentou Mori.

Um grupo de trabalho criado pelo comité de organização ficou encarregue de lidar com o adiamento e usou um espaço temporal semelhante ao original para 2020, de modo a usar o máximo possível os planos já existentes para os Jogos Olímpicos.