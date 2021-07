A seleção portuguesa de andebol perdeu na madrugada desta quarta-feira com a Suécia por um golo (29-28), num jogo muito equilibrado.

Com a melhor exibição até ao momento no torneio olímpico, Portugal esteve boa parte do jogo na frente, mas a maior experiência do vice-campeão olímpico valeu a derrota ao conjunto de Paulo Jorge Pereira, que vale aos suecos o apuramento para a próxima fase.

Portugal entrou muito bem no jogo a mostrar que a exibição menos conseguida frente ao Bahrain – apesar da vitória -, estava ultrapassada.

Depois de chegar ao 3-0, a equipa portuguesa sofreu um parcial de 4-0, mas nem isso abalou a confiança.

A defender melhor do que nos jogos anteriores e com o 7x6 a resultar relativamente bem no ataque, a equipa de Paulo Jorge Pereira conseguiu deixar sempre em sentido a equipa sueca, apesar das dificuldades em travar o ataque rápido dos vice-campeões do Mundo.

Ainda assim, a maior vantagem ao intervalo foi favorável a Portugal que chegou a nova vantagem de três golos (13-10), a seis minutos do intervalo.

E apesar das várias exclusões no primeiro tempo, a equipa lusa quase chegou ao intervalo em vantagem, mas viu Gottfridsson fazer o 14-14 em cima da buzina.

Na segunda parte, Portugal voltou a entrar bem e manteve-se na frente até aos 10 minutos, quando a Suécia conseguiu a primeira vantagem de dois golos na partida (22-20).

A oito minutos do fim a vantagem sueca tinha subido para três (27-24), o que levou Paulo Jorge Pereira a pedir um time-out para reorganizar as ideias, Portugal reagiu e entrou no último minuto a perder por um e na última posse de bola, com 15 segundos para atacar, a equipa portuguesa não conseguiu rematar, o que hipotecou a possibilidade de empatar o jogo.

No primeiro jogo da jornada do grupo de Portugal, a Dinamarca venceu o Bahrain por 31-21 e assegurou, tal como a Suécia, o apuramento para os quartos de final do torneio Olímpico.

Já Portugal, com duas jornadas por disputar, mantém o quarto lugar no grupo, classificação que valerá o 'bilhete' para a próxima fase.