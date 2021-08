O português Francisco Belo ficou de fora da final do lançamento de peso, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O atleta 20,58 metros na sua melhor marca e não foi além do 17º lugar na qualificação, longe dos resultados conseguidos pelos 12 melhores - 20,90 metros foi o registo do 12º melhor.



Francisco participou na primeira série de lançadores e teve de aguardar uma hora pelos resultados do segundo grupo. Antes de conhecer o seu destino final, o lançador falou à RTP.



«O objetivo principal era passar à final com marca de qualificação, não aconteceu, não queria nem que eu nem que os portugueses tivessem uma hora a sofrer. Queria já ter despachado e ter a certeza que já estávamos na final. Não o consegui por muitos motivos. Resta-me esperar. Tentei dar o meu melhor. Ali no primeiro lançamento o peso escapou-me do pescoço, está muito húmido», disse Francisco Belo, atleta de 30 anos natural de Castelo Branco, estudante de Medicina e que representa o Benfica.



«No segundo consegui e no terceiro, ao tentar arriscar, acabei por falhar. Agora resta-me esperar, não era o que queria. Se acontecer ir à final é soltar o animal, a besta e andar lá mais para a frente, que é o que mais queria... que eu mais quero!»



A besta não se soltou em Tóquio.