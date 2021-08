O italiano Lamont Marcell Jacobs acaba de conquistar a medalha de ouro nos 100 metros livres, destacando-se à frente do norte-americano Fred Kerley e do canadiano Andre Grasse, com o tempo de 9,80 segundos.

O velocista italiano já tinha batido o recorde da Europa, que pertencia ao português Obikwelu, arrancou muito bem e bateu os rivais por 4 e 9 centésimos.