Liliana Cá fez um terceiro lançamento menos bom depois de retomada a competição do lançamento do disco no Estádio Olímpico, e optou por anular o lançamento, seguindo no quarto lugar da geral depois de ter conseguido 63,93 metros na primeira tentativa.

A competição esteve interrompida por mais de meia-hora depois de um autêntico dilúvio ter caído sobre o Estádio Olímpico, levando várias atletas a escorregar na zona de lançamento. Os juízes decidiram suspender a competição depois de Liliana Cá ter escorregado no terceiro lançamento que acabou por ser anulado por falta de condições.

No regresso à competição, Liliana Cá fez um lançamento válido, mas acabou por optar por anulá-lo, uma vez que não chegou aos 60 metros. A atleta de 34 anos já garantiu, no mínimo, um diploma olímpico, uma vez que restam apenas oito atletas em competição.