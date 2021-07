A portuguesa Auriol Dongmo qualificou-se nesta sexta-feira para a final do lançamento do peso, ao alcançar a marca de 18,80mn logo no primeiro ensaio, o que lhe permitiu descansar e ficar com a oitava marca da qualificação.

Em declarações após a estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a lançadora mostrou-se satisfeita com a marca.

«Na qualificação temos de dar tudo, porque se não, não vamos à final. Na minha cabeça, disse que queria fazer a qualificação logo no primeiro ensaio para despachar», afirmou.

«Estou feliz. Era importante fazer a marca de qualificação logo no primeiro ensaio, para ficar mais tranquila e descansar mais. Mas não lancei só para qualificar, foi para lançar o mais longe possível. No aquecimento estava a lançar acima de 19 metros, na prova foi 18,80m e para hoje chega», acrescentou.

Agora, Auriol Dongo pensa nas medalhas e garante que se tivesse de apontar um nome ao ouro, era no seu que apostaria.

«Sinto-me bem, mas depende de muitas coisas. A preparação foi feita para 20 metros. Sentimos isso no treino, mas na competição depende de outras coisas. Eu apostava em mim [para ganhar]. Toda a gente gosta do ouro e eu também. Vou dar tudo por isso», concluiu.