A música oficial da equipa Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 foi lançada, em parceria com a RFM. Chama-se «A Nossa Equipa é Portugal» e é uma adaptação do original dos Da Weasel «Ready Set Go! (Sente o Puro Flow)», com letra da autoria de Rodrigo Gomes e que ganhou forma através das vozes de Fernando Daniel, Nuno Ribeiro, Blaya, Syro e João Pedro Pais.

A letra da música pretende inspirar todos os portugueses e os atletas que têm o grande desafio de participarem nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, com referências a antigos campeões, como Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro ou Nelson Évora.

Oiça a música que vai acompanhar os atletas portugueses:

Título: A NOSSA EQUIPA É PORTUGAL

Letra:

Força aí, sente a vibe, somos uma Equipa

Presta atenção ao tiro de partida

O caminho da glória está à tua frente, go

Elevar Portugal a um nível diferente

Ready, set, go - Vais dar show!

O teu dia chegou

Foco, força e determinação

É hora de ir ao limite, transpirar do coração

Lição nº.1 do manual:

Orgulho e Atitude a nossa Equipa é Portugal

Vais ser capa e manchete, rebentar a internet

O exemplo é Rosa Mota, toma nota e repete.

Força aí, vai! Como na estafeta,

Passamos-te o bastão e tu cortas a meta

Lenda planetária, com a chama necessária

Para fazer soar o Hino em qualquer área!

Let´s go! Vamos Portugal

Ready, Set, Go!

Let´s go! A nossa Equipa é Portugal

Ready, Set, Go!

Se voar é o objetivo, tu és as nossas asas

Um país contigo, à espera das medalhas

Com as quinas no emblema e dedicação extrema

Pões o nome no Olimpo, sem problema.

Olha bem à tua volta e vê tanta gente unida

Prontos para viver o melhor dia da tua vida

Portugal é o reduto, o teu talento vai dar fruto

Vais ser um Nelson Évora ao nível do estatuto

Trabalho e excelência são os nossos padrões

Somos na essência, um povo de campeões

Vê-se na linha da frente, o ADN dos heróis

Quanto mais são os problemas, mais serão as soluções

Let´s go! Vamos Portugal

Ready, Set, Go!

Let´s go! A nossa Equipa é Portugal

Ready, Set, Go!

A vida é um risco mas tu és um Samurai

És quem se levanta a cada vez que cai,

Vais subir ao pódio, ao top dos tops

Rasgar a fita na frente como fez o Carlos Lopes

Se deres o melhor de ti, dá-te por satisfeito.

Não há ninguém aqui, que seja perfeito.

Mas quando dás o litro, contra o mundo inteiro

Arriscas-te a ser uma Fernanda Ribeiro

Let´s go! Vamos Portugal

Ready, Set, Go!

Let´s go! A nossa Equipa é Portugal

Ready, Set, Go!

Ficha Técnica:

Música – Da Weasel “Ready Set Go! (Sente o Puro Flow)”

Letra – Rodrigo Gomes

Gravação, Masterização e Edição – Sérgio Montinho e Rui Fernandes

Vídeo Realização e Edição – Marta Vales e Bárbara Afonso

Produção – Daniel Fontoura