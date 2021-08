Caeleb Dressel e Emma McKeon foram as grandes figuras da competição de natação dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O norte-americano, especialista em livres e mariposa, fechou a prestação com cinco medalhas de ouro, duas delas no derradeiro dia de competição. Depois de ter subido ao degrau mais alto do pódio nos 4x100m livres, 100m livres e nos 100 mariposa, Dressel bateu toda a concorrência na final dos 50 metros livres, a primeira final deste domingo: Dressel nadou a distância em 21,07 segundos e pulverizou o anterior recorde olímpico que pertencia desde 2008 ao brasileiro César Cielo, ainda detentor das melhores marcas de sempre nos 50 e 100 metros livres.

Já depois do ouro nos 50 metros, e na última final da competição olímpica de natação, Dressel contribuiu para a vitória dos Estados Unidos na estafeta dos 4x100m estilos. Nadou o segmento de mariposa e bateu, juntamente com Ryan Murphy (costas), Michael Andrew (bruços) e Zach Apple (livres), o recorde do mundo: os quatro nadaram a distância em 3.26,78 minutos, menos 50 centésimos do que o anterior melhor registo de sempre, fixado em 2009. Dressel conquistou cinco ouros em seis possíveis: apenas não chegou ao lugar mais alto (nem à medalha) na estafeta mista dos 4x100m estilos.

Emma McKeon tornou-se na primeira nadadora a conquistar sete medalhas numa edição dos Jogos: quatro ouros e três bronzes.

No último dia de prova, subiu duas vezes ao lugar mais alto do pódio. Depois das vitórias nos 100 metros livres (com recorde olímpico), na estafeta dos 4x100 livres e dos bronzes nos 100 mariposa e nas estafetas dos 4x200m livres e dos 4x100m estilos mistos, a nadadora australiana iniciou a despedida de Tóquio com uma vitória e (mais um) recorde olímpico nos 50 metros livres, com 23,81 segundos. Pouco depois, nadou o segmento de mariposa na estafeta dos 4x100m estilos, na qual as australianas levaram a melhor sobre os Estados Unidos por apenas 13 centésimos e estabeleceram um novo recorde olímpico com 3.51,60 minutos.

Destaque ainda para a vitória de Robert Finke na final dos 1.500 metros livres. Dias depois de ter surpreendido toda a concorrência ao ficar com o ouro nos 800 metros, impôs-se na distância maior, onde os Estados Unidos não venciam desde 1984. Finke completou a prova em 14.39,65 minuto e ultrapassou de forma espectacular o favorito Mykhailo Romanchuck (Ucrânia, 14.40,66) e Florian Wellbrock (Alemanha, 14.40,91) nos 50 metros finais.

.