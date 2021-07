Dani Ceballos foi alvo de uma entrada dura no jogo entre Espanha e Egipto, a contar para o torneio olímpico e foi obrigado a ser substituído.

O médio do Real Madrid, que nas últimas duas temporadas esteve cedido ao Arsenal, descalçou-se em campo e foi possível ver o estado em que ficou o seu tornozelo. O árbitro foi ao monitor rever o lance, mas não expulsou o jogador egípcio. O tornozelo de Ceballos, porém, discorda da decisão do juiz do encontro.



Veja a entrada sofrida pelo jogador espanhol no vídeo que se segue e o estado do seu tornozelo na fotografia que ilustra o artigo.