A ginasta norte-americana Simone Biles está inscrita para a final da trave de equilíbrios, modalidades em que é a atual detentora do título Mundial, depois de ter sido bronze no Rio2016, de acordo com o calendário publicado esta segunda-feira pela organização do Tóqui2020.

Uma surpresa depois da ginasta ter protagonizado um dos grandes momentos da competição que está a decorrer no Japão ao anunciar que desistia das restantes provas de ginástica devido a razões de saúde mental.

A trave olímpica, também conhecida como trave de equilíbrio, será, assim, a última oportunidade de Simon Biles conquistar uma medalha para juntar às quatro que conquistou no Rio2016. A prova está marcada para esta terça-feira, mas a medalhada ginasta norte-americana ainda não abordou a possibilidade de participar nesta prova, embora a federação de ginástica norte-americana também já tenha saudado a participação de Biles, bem como a de Suni Lee.

Quem falou no assunto foi Mykayla Skinner, companheira de equipa de Biles. «Não sei se está confirmado, mas parece que sim. Ela está a lidar com tudo melhor do que imaginava. Ri com a gente todos os dias, estimula-nos. Talvez seja diferente quando voltar para casa, mas, como está do nosso lado, provavelmente vai competir. Está a tentar fazer isso para permanecer na competição», afirmou a jovem ginástica citada na imprensa norte-americana.