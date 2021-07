Hidilyn Diaz conquistou a primeira medalha de ouro de sempre das Filipinas nos Jogos Olímpicos, ao vencer a categoria de -55 kg de halterofilismo em Tóquio2020.

Depois de ter sido segunda classificada no Rio2016, Diaz venceu o ouro com dois recordes olímpicos, no arremesso, com 127 quilogramas, e no total, com 224.

A filipina ficou à frente da chinesa Qiuyun Liao e da cazaque Zulfiya Chinshanlo, tornando-se a segunda atleta do país a conquistar mais do que uma medalha, sucedendo ao compatriota Teofilo Yldefonzo, bronze na natação em 1928 e 1932.

Devido à pandemia de covid-19, Hidilyn Diaz, que tinha ido à Malásia fazer um estágio de preparação, em fevereiro de 2020, acabou por não poder regressar a casa. Inicialmente ainda treinou num ginásio na Malásia, mas depois, devido às restrições, foi mesmo obrigada a treinar no quintal de uma casa, e foi lá que fez a reta final da preparação para os Jogos Olímpicos, longe da família e do emprego.

Hidilyn Diaz, que era sargento na Força Aérea das Filipinas, viu, contudo, o seu esforço recompensado. Além da medalha, foi promovida na Força Aérea e o governo filipino decidiu atribuir-lhe um prémio: uma casa no valor de 660 mil dólares, cerca de 560 mil euros.

Acima de tudo, Hidilyn Diaz vai poder finalmente estar com a família, que não vê desde dezembro de 2019, e chegará com o ouro ao peito.