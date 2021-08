Apriyani Rahayu e Greysia Polii, o par de badminton feminino da Indonésio que ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio vai receber uma casa, 295 mil euros, cinco vacas e ainda café… para o resto da vida.

Rahayu e Polii venceu o par chinês na final do torneio, por 21-19 e 21-15, e deixou o arquipélago indonésio bastante entusiasmado.

Primeiro, o Presidente do país felicitou as duas atletas nas redes sociais. Depois, o Governo informou que as vai recompensar com cinco mil milhões de rupias indonésias (cerca de 295 mil euros), mas as ofertas não ficam por aqui.

Rahayu e Polii vão receber também um apartamento na capital da Indonésia, Jacarta, uma oferta de um promotor imobiliário, assim como telefones ou assinaturas de revistas durante tempo indeterminado.

Um café local anunciou também que as duas terão direito a café gratuito para o resto da vida, e o chefe distrital de Konawe, na ilha de Sulawesi, de onde é natural Priyani, revelou ao portal de notícias Tempo que a administração local vai oferecer-lhe cinco vacas e um terreno para construir uma casa.