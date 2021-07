O Liverpool recusou ceder Mohamed Salah para a seleção do Egito que vai disputar o torneio olímpico em Tóqui no final do mês. A federação da seleção dos Faraós pressionou o clube de Anfield para poder contar com a sua maior estrela nos Jogos Olímpicos, mas a equipa comandada por Jurgen Klopp manteve-se intransigente.

Os clubes não estão obrigados a ceder jogadores para os Jogos Olímpicos, uma vez que o torneio é disputado fora do calendário da FIFA, mas há clubes ingleses, como o Manchester United, que estão a permitir que os seus jogadores representem as respetivas seleções, como foram os casos de Eric Bailly e Amad Diallo que vão jogar pela Costa do Marfim.

«Começamos a falar com eles há muito tempo porque o Salah queria jogar nos Jogos Olímpicos, mas o Liverpool nunca foi claro. Já sabia em junho que eles não o iam deixar ir. De qualquer forma, temos de respeitar essa decisão», lamentou o presidente da federação do Egito, Ahmed Megahed, citado pela BBC.

Shawky Gharib, selecionador dos Faraós, vai ter de preparar a equipa sem Salah, jogador que foi crucial na qualificação do Egito para o Mundial2018, na Rússia, a primeira fase final dos Faraós nos últimos 28 anos. Na presente edição do Tóquio2020, os Faraós vão ter como adversários Espanha, Argentina e Austrália.

«Tentei muitas e muitas vezes junto do Liverpool, tal como fez a federação. Tentámos convencê-los a deixar Salah fazer parte da equipa, mas eles recusaram sempre. O Mohamed queria lá estar. Ele falou comigo e fiz o meu melhor para o trazer. O Salah era um jogador-chave nos nossos planos, mas o clube recusou, temos de seguir em frente», comentou o selecionador.

Além de Salah, o Egito não vai poder contar com Mohamed Trezeguet, jogador do Aston Villa, neste caso por lesão, mas há outro jogador que também foi impedido de se juntar aos Faraós, neste caso o Galatasaray. «O Mostafa Mohamed ia ser a nossa principal referência no ataque, mas aconteceu o mesmo, o clube não o libertou. Dizem que não o podem deixar ir porque vão ter jogos importantes. Não posso fazer nada. Também queria levar o Trezeguet, mas lesionou-se no Aston Villa», destacou ainda o selecionador Gharib.