Marco Asensio foi a grande figura da Espanha na vitória frente ao Japão, a contar para a meia-final do torneio olímpico de futebol. O jogador do Real Madrid apontou o golo decisivo no prolongamento, que apurou a Espanha para o encontro da medalha de ouro.

Citado pelo jornal Marca, o jogador de 25 anos afirmou que é para «estes momentos» que joga futebol.

«Sei que vim aqui para ser uma referência para os meus companheiros de equipa, sou o mais veterano, fiz muitas coisas no mundo do futebol e tive mais responsabilidade e mais pressão do que outros, mas também estou aqui para estes momentos. É nestes jogos que eu gosto de aparecer», afirmou o futebolista.

Asensio explicou, também, o que significa para ele conquistar uma medalha olímpica.

Significa muito para mim, especialmente a nível individual, devido a tudo o que aconteceu nos últimos dois anos. Não tem sido fácil, mas tenho uma equipa atrás de mim que nunca deixou de me apoiar. Sem eles, teria caído por terra», declarou o espanhol.

No entanto, apesar da medalha estar garantida, Asensio garante que o plantel espanhol quer mais.

«Queríamos uma medalha, esse objetivo já foi alcançado. Mas não queremos ficar aqui, queremos a medalha de ouro. Embora já tenhamos feito um grande torneio, não queremos ficar aqui», concluiu o maiorquino.

No sábado, Espanha e Brasil defrontar-se-ão pela medalha de ouro do torneio olímpico de futebol masculino.