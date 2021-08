No final do 16.º e último dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio, os Estados Unidos subiram à liderança da tabela de medalhas.

Os norte-americanos já lideravam no total de pódios, mas a China estava na frente no número de ouros conquistados.

Só que neste domingo, os Estados Unidos chegaram-se à frente com mais três ouros: no basquetebol feminino, no voleibol feminino e na prova feminina de omnium.

Assim sendo, os Estados Unidos venceram 39 ouros, 41 pratas e 33 bronzes, num total de 113 medalhas. China ficou no segundo lugar com 38 ouros e 88 pódios, enquanto o Japão fechou o pódio com 27 ouros em 58 subidas ao pódio. A Grã-Bretanha foi, como é habitual, a melhor representante europeia, com 22 primeiros lugares e 65 pódios.

Apesar do registo que confirma os Estados Unidos como a maior potência desportiva do mundo, esta foi a marca mais modesta dos norte-americanos desde os 36 títulos em Pequim2008. Em 29 edições dos Jogos Olímpicos, a «Team USA» dominou o medalheiro por 18 vezes.

Esta foi, também, a edição que premiou mais delegações: 93.

Portugal, recorde-se, obteve a melhor prestação de sempre, com um ouro, uma prata e dois bronzes, tendo terminado no 56.º lugar.

O top-10 dos países mais medalhados (ROC = equipa do Comité Olímpico da Rússia):