A jovem atleta norte-americana Athing Mu, de 19 anos, sagrou-se esta terça-feira campeã olímpica dos 800 metros femininos, alcançando um novo recorde nacional absoluto (1:55.21 minutos), numa prova que liderou de início a fim.

A medalha de prata foi a britânica Keely Hodgkinson, que também fixou um novo recorde nacional absoluto, em 1:55.88 minutos. A medalha de bronze foi a norte-americana Raevyn Rogers, que fechou em 1:56.81 minutos.

Seis das oito finalistas estabeleceram recorde pessoais. Além dos recordes nacionais de Mu e Hodgkinson e do recorde pessoal de Rogers, a britânia Jemma Rekkie (quarta, 1.56.90 minutos), a chinesa Chunyu Wang (quinta, 1:57.00 minutos) e a britânia Alexandra Bell (sétima, 1:57.66 minutos), foram as que bateram as suas melhores marcas pessoais.

Mu acabou por fazer história nos 800 metros femininos para os Estados Unidos, que não alcançavam a medalha de ouro na especialidade desde 1968.