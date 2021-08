O judoca português tinha prometido «dançar um pimbazinho» no tatami caso chegasse à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, já depois de ter celebrizado as suas danças da vitória após o duplo título mundial que conquistou.

Ora, o bronze de Fonseca não permitiu aos portugueses verem a tal dança da vitória que ficou adiada para Paris, mas o judoca luso parece ter feito escola.

Que o diga Zhan Beleniuk, que alcançou nesta quarta-feira o primeiro ouro para a Ucrânia. Após a conquista do título olímpico nos -87 kg da luta greco-romana, Beleniuk também fez a sua dança do triunfo. Em vez do «pimbazinho», optou pelo mais ucraniano ‘hopak’, mas a ideia é a mesma.

Quem tem melhores dotes para a dança, Fonseca ou Belenuk?